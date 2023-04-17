عدد مواليد في أذربيجان يبلغ أكثر من 19 الفا

باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)

بلغ عدد المواليد في أذربيجان 19158 خلال يناير – فبراير من عام 2023 وهذا يسجل انخفاضا في متوسط عدد المواليد من 12.6 مولودا لكل ألف ساكن الى 11.7 مولود بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي. تفوق نسبة الذكور من بين المواليد الجدد نسبة البنات، حيث كانت نسبة المواليد 53.2 في المائة من الذكور، و46.8 في المائة من الإناث. بلغ عدد التوائم الثنائية 610 مولود. وكان عدد التوائم الثلاثية 45 مولودا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان عدد الوفيات في أذربيجان كان 11191 وفاة خلال شهر يناير وهذا سجل انخفاضا لمتوسط عدد الوفيات لكل 1000 شخص من مؤشره السابق 7.7 الى 6.8 حالات وفاة.