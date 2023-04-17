منظمتا الملاكمة في ألمانيا تطالبان فرض عقوبات على أرمينيا

باكو، 17 أبريل (أذرتاج)

استنكرت لجنة الملاكمة ورابطة الملاكمة للشتات الاذربيجانيتين العاملتين في ألمانيا حادث حرق علم أذربيجان في حفل افتتاح بطولة أوروبا لرفع الاثقال في يرفان عاصمة أرمينيا ووصفته بالحادث الآخر من حوادث كراهية أذربيجان، المتجذرة في المجتمع الأرميني. وطالبتا الاتحاد الأوروبي لرفع الاثقال بفرض عقوبات على أرمينيا وإدانة هذا الحادث بشدة.

يجب الذكر انه وقع في 14 أبريل استفزاز ضد اذربيجان في حفل افتتاح البطولة الأوروبية لرفع الأثقال في أرمينيا.

تم حرق علم دولة أذربيجان في حفل افتتاح البطولة في يرفان، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأرمينية. أثناء استعراض علم دولة أذربيجان، دخل أحد الأرمن المعتمدين في الجهة التنظيمية خشبة المسرح وأخذ العلم الاذربيجاني من يد حاملته واحرقه وأخرجه من القاعة. اوقف الحارس هذا الشخص. ثم ادخِل علم اذربيجاني جديد الى القاعة.