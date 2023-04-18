باكو، 18 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا ومساء وهبوب رياح جنوبية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-12 درجة مئوية ليلا وبين 13-18 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال جو ماطر قليلا على المناطق الجبلية الشتى نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح شرقية يتوقع اشتدادها في بعض المحافظات الشرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-11 درجة مئوية ليلا وبين 16-21 درجة مئوية نهارا وبين 0-5 درجات مئوية ليلا وبين 7-12 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.