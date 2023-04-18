  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    تقع قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر هاكاري.

    احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 21 أكتوبر إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٩]
    انطلاق حملة زرع بذور القطن في أذربيجان
    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية كند يئري لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٩]
    تخطيط زرع التبغ على 1387 هيكتار في شاكي
    قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)