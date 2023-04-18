باكو تستضيف معارض دولية للزراعة والصناعات الغذائية في الشهر المقبل

باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

ستنظم في باكو المعارض الزراعية الدولية وصناعة الأغذية من أولويَّات القطاع الوطني غير النفطي. تستضيف باكو عاصمة أذربيجان النسخة السادسة عشرة لمعرض أذربيجان الزراعي الدولي "Caspian Agro" والنسخة الثامنة والعشرين لمعرض أذربيجان الدولي لصناعة الأغذية "InterFood Azerbaijan" بين 17 و19 مايو في مركز باكو للمؤتمرات. ستنظم الفعاليات في كل المنصات والأماكن المفتوحة في هذا المركز كمكانٍ أساسيٍّ للزعماء الصناعيين. وكما حدث العام الماضي، ستضع المعارض هذه المرة رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الاجنحة الوطنية والإقليمية.

يُصادف عام 2023 الذكرى المئوية الأولى للزعيم الوطني، مؤسس الدولة الأذربيجانية المستقلة والسياسي والدولي البارز هيدار علييف. وأعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف بمرسومه عام 2023 عامًا لـ"حيدر علييف". وسينعكس هذا الحدث التاريخي في برامج المعارض، حيث سيتم تخصيص منصَّة للزعيم الوطني كجزء منها.

ومن جديد، يجمع "Caspian Agro" بين الزعماء الصناعيين والخبراء المحليين والأجانب والمستوردين والمصدرين وموزعي المنتجات الزراعية وتجار الجملة والتجار و الآلاف من الزوار المهنيين. بالإضافة إلى شركات البلد المضيف أذربيجان، يضم المعرض شركات من النمسا والتشيك وإستونيا وجورجيا وألمانيا والهند وإسرائيل وإيطاليا ولاتفيا ونردلاند و بولندا وكازاخستان وروسيا وتركيا. كما ستشارك في كاسبيان اغرو 2023 مجموعات وطنية من ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الامريكية وندرلاند وجورجيا والتشيك التي تشارك لأول مرة فيه.

سيستمر معرض "Caspian Agro" لثلاثة أيام وهو سيشهد مناقشة التكنولوجيا الابتكارية المتعلقة بالزراعة، مع التركيز على "الزراعة الخضراء" هذا العام. سيعقد في اطار الحدث منتدى حول "الابتكارات الزراعية" سيغطي موضوعات مثل السياسة الزراعية الفعالة، والتكنولوجيا الابتكارية، والزراعة العضوية، والزراعة الرقمية.

"Caspian Agro" أكبر معرض دولي في قطاع الزراعة وسيتضمن معارض تتعلق بالمركبات الزراعية، والمعدات، وأنظمة الري، والتعبئة والتغليف، وتربية الحيوانات، والبيوت الزراعية. سيتم تشغيل الحدث بالتزامن مع معرض "InterFood Azerbaijan" الدولي للصناعة الغذائية في أذربيجان، الذي سيعرض شركات متعلقة بالأغذية من عدة دول في منطقة القوقاز. هدف "InterFood Azerbaijan" هو عرض منتجات عالية الجودة

يتم عرض المنتجات في الفئات التالية: (الأغذية) و (المشروبات) و (التكنولوجيا) واغذية الحلال و "HOREX" و"Ipack".

أعد برنامج المعرض مع مراعاة اهتمامات المشاركين والزائرين، ويضم أحداثًا مثيرة ومواضيع ذات صلة. ستقام خلاله معارض مثل "الطعام كتحفة فنية" وبطولة الطهي الوطنية الثالثة المخصصة للذكرى المئوية الـ100 للزعيم الوطني حيدر علييف.

تقوم الجهة المنظمة بتنظيم جولات للمزارعين من المناطق، يتمكن المزارعون من التعرف على أحدث الابتكارات الصناعية، وهو ضروري لصناعة منتجات زراعية ذات جودة عالية.

يتضمن المعرض أيضًا اجتماعات أعمال ثنائية (B2B) ، مما يتيح لرجال الأعمال المحليين والأجانب الجلوس والنقاش حول التعاون المحتمل وجهًا لوجه. بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان ممثلي القطاع الخاص الالتقاء بالمسؤولين الحكوميين العاملين في هذا المجال.