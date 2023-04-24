الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق الجبلية غدا

باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

أفادت أذرتاج ان الأرصاد الجوية تتوقع تدني رؤية أفقية بشكلٍ لافت بسبب الظروف الضبابية والممطرة في بعض الطرق البرية الرئيسية في المناطق الجبلية والواقعة على سفوح الجبال بأذربيجان غدا ليلة وفجر 25 أبريل، تصل إلى ما يتراوح بين 800-300 متر.