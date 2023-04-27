  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٠٩]

    باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

    تقع قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر اوتشو تشاي في الأرض السهلية.

    احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 22 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
    فريق العمل البيئي المعني بقره باغ يعقد اجتماعا آخر
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:١٤]
    قرية آلماليق لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٢٩]
    الطوارئ: وفاة مواطنة بالعيادة المركزة جراء حريق مشفى كنجة
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:١٠]
    غرس 130 صنوبر ائلدار في حملة التشجير التالية في محافظة ترتر
    قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)