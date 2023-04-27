قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

تقع قرية زنكيلان لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر اوتشو تشاي في الأرض السهلية.

احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 22 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.