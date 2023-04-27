افتتاح المركز الإعلامي الخاص بتغطية فعاليات جائزة أذربيجان الكبرى في فورمولا 1

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

افتتح المركز الإعلامي الخاص بتغطية فعاليات جائزة أذربيجان الكبرى في سباق الفورمولا 1 التي ستنظم من 28 الى 30 أبريل، وذلك في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.

أفادت أذرتاج المركز يقدم الخدمات والتسهيلات لممثلي وسائل الإعلام المحليين والأجانب، لنقل أحداث سباق فورمولا 1 في حلبة باكو. سيعمل المركز من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة ليلا من 28 الى 29 أبريل ومن الساعة الثامنة صباحا الى حين مغادرة آخر إعلامي المكان في 30 أبريل. تم تزويد ممثلي وسائل الاعلام بالدعم الفني اللازم لإكمال مهمتهم في تغطية السباق ونقل الفعاليات المصاحبة له.

يجب الذكر ان أذربيجان تستضيف سباق الفورمولا 1 للمرة السابعة وتم بيع كل التذاكر للمقاعد في السباق. سيأتي الى السباق عدد قياسي من هواة السباق الوافدين من أكثر من 100 بلد.