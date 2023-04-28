اختتام سباق التجارب الحرة في الفورمولا ثان في باكو

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

اختتمت حصة التجارب الحرة في الفورمولا ثان على هامش جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد في باكو اليوم في 28 أبريل على حلبة باكو.

أفادت وكالة أذرتاج انه بعد التجارب الحرة التي استمرت 45 دقيقة، أقيم لمسابقة جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد من الساعة 13:30 إلى الساعة 14:30.

ستبدأ الجولة التأهيلية للفورمولا ثان في الساعة 15:00 والجولة التأهيلية للفورمولا واحد في الساعة 17:00.

وفاز السباق الترتيبي في الفورمولا ثان سائق نادي بريمي راسينغ اوليفير بيرمان وجاء سائق هايتيك إسحاق حجر ثانيا وسائق كامبوس راسينغ كوش مايني ثالثا.

هذا وتتنافس 11 فريقا من جانب سائقين اثنين في سباق الفورمولا ثان.

تستضيف أذربيجان سباقات الفورمولا 1 منذ عام 2016. في عام 2020 لم تقام سباقات الفورمولا 1 والفورمولا 2 في باكو بسبب جائحة فيروس كورونا. في عام 2021، أقيمت المسابقات بدون متفرجين.

تتكون بطولة الفورمولا ثاني من 14 مرحلة. وستختتم المسابقة برالي يقام في أبو ظبي في الفترة ما بين 24 و26 نوفمبر.

يشار إلى أن السباق قدامى المحاربين وأفراد أسر الشهداء.