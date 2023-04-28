سائق ريد بول فيستابين يفوز التجارب الحرة في الفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

اختتم سباق التجارب الحرة في مسابقة الفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو.

وفاز التجارب الحرة بعد السباق المنظم على حلبة باكو ذات الـ6 كم سائق ريد بول ماكس فيرستابين أمام سائق فيراري شارل ليكلور وسائق ريد بول الاخر سيرخيو بيريس.

وينظم اليوم كذلك سباق التصفيات أيضا.

تستضيف أذربيجان سباقات الفورمولا 1 منذ عام 2016. في عام 2020 لم تقام سباقات الفورمولا 1 والفورمولا 2 في باكو بسبب جائحة فيروس كورونا. في عام 2021، أقيمت المسابقات بدون متفرجين.

تتكون بطولة الفورمولا ثاني من 24 مرحلة. وسباق أذربيجان هو المرحلة الرابعة. وستختتم المسابقة برالي يقام في أبو ظبي في الفترة ما بين 24 و26 نوفمبر.

يشار إلى أن السباق قدامى المحاربين وأفراد أسر الشهداء.