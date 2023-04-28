انطلاق تصفيات سباق الفورمولا ثان على حلبة باكو
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
باكو، 28 أبريل، أذرتاج
انطلقت جولة تصفيات سباق الفورمولا ثان على حلبة باكو.
وتتنافس في السباق 11 ناديا من قبل سائقين لكل واحد منها.
وقد سبق أن تنافس السائقون صباح اليوم في سباق التجارب الحرة خلال 45 دقيقة وفاز فيه سائق نادي بريمي راسينغ اوليفير بيرمان وجاء سائق هايتيك إسحاق حجر ثانيا وسائق كامبوس راسينغ كوش مايني ثالثا.
هذا وينظم في 29 ابريل السباق القصير في الفورمولا ثان وفي اليوم التالي السباق الرئيسي في 21 لفة و29 لفة على التوالي.
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