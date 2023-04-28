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    رياضة


    ماكس فيرستابن في صدارة التجارب الحرة في باكو

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٠٧]

    باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

    انتهت الحصة الثانية للتجارب الحرة في جائزة أذربيجان الكبرى لفورمولا 1 في حلبة مدينة باكو.

    تصدر ماكس فيرستابن "سائق ريد بُل" التجارب الحرة في باكو.

    توقفت 5 سائقين (جورج راسل واستيبان اوكان والكساندر البون ولوغان سارجينت وفالتيري بوتاس عن المنافسة.

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