ماكس فيرستابن في صدارة التجارب الحرة في باكو
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٠٧]
باكو، 28 أبريل (أذرتاج)
انتهت الحصة الثانية للتجارب الحرة في جائزة أذربيجان الكبرى لفورمولا 1 في حلبة مدينة باكو.
تصدر ماكس فيرستابن "سائق ريد بُل" التجارب الحرة في باكو.
توقفت 5 سائقين (جورج راسل واستيبان اوكان والكساندر البون ولوغان سارجينت وفالتيري بوتاس عن المنافسة.
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