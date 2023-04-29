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    قرية زارنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

    تقع قرية زارنالي لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر هاكاري في الأرض السهلية.

    احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 28 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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