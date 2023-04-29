سباق جائزة أذربيجان الكبرى سيبقى في تقويم الفورمولا 1 حتى عام 2026

باكو، 29 أبريل (أذرتاج) سيبقى سباق جائزة أذربيجان الكبرى في تقويم الفورمولا 1 حتى عام 2026، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي للفورمولا 1 على شبكة الانترنت.

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