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    سباق جائزة أذربيجان الكبرى سيبقى في تقويم الفورمولا 1 حتى عام 2026

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٩]
    سباق جائزة أذربيجان الكبرى سيبقى في تقويم الفورمولا 1 حتى عام 2026

    باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

    سيبقى سباق جائزة أذربيجان الكبرى في تقويم الفورمولا 1 حتى عام 2026، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي للفورمولا 1 على شبكة الانترنت.

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