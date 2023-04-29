باكو، 29 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 30 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة في الغالب مع توقعات مطر رذاذ على بعض المناطق صباحا وجو ماطر إلى الليل وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية تستبدل مساء بشمالية غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 درجة مئوية ليلا وبين 24-29 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 55-65 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال جو ماطر مع الرعد وتساقط البرد على بعض المحافظات الشمالية والغربية نهارا والأمطار الغزيرة إلى المساء وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 درجات مئوية ليلا وبين 24-29 درجات مئوية نهارا وبين 5-10 درجات مئوية ليلا وبين 13-17 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.