باكو، 30 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة في الغالب مع توقعات مطر غزير على بعض المناطق ليلا مع الرعد وانقطاع الامطار الى الصباح وجو غير ممطر نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 درجة مئوية ليلا وبين 15-20 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال الأمطار الغزيرة على المناطق المختلفة مع الرعد وتساقط البرد والمطر الثلج على الأماكن الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 درجات مئوية ليلا وبين 18-23 درجات مئوية نهارا وبين 2-6 درجات مئوية ليلا وبين 6-9 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.