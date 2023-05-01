مدينة زنكيلان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 1 مايو (أذرتاج)

تقع مدينة زنكيلان مركز زنكيلان على أحضان المرتفعات والهضبات.

احتلت المدينة من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه المدينة بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير المدينة من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 20 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من المدينة.