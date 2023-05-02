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    أقاليم


    قرية "عبد الله اوشاغي" لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 2 مايو (أذرتاج)

    تقع قرية "عبد الله اوشاغي" لمحافظة كلبجار في الضفة اليسرى لنهر موزتشاي وفي السفح الجبلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993 ودمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية اثناء استرداد محافظة كلبجار الى سيادة أذربيجان في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار في فترة الاحتلال الأرميني

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