غدا يتوقع هطول أمطار غزيرة في ابشيرون وباكو

باكو، 2 مايو (أذرتاج)

في 3 مايو، يتوقع هطول أمطار متفرقة في باكو وبعض أجزاء شبه جزيرة أبشيرون. في بعض مناطق شبه الجزيرة، هناك احتمال أن يكون المطر غزيرًا.

أفادت اذرتاج نقلا عن الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية أن الطقس غير المستقر والممطر سيستمر فى البلاد يوم 3 مايو. سوف تتساقط الثلوج في المناطق الجبلية. من المتوقع أن يكون هطول الأمطار غزيرًا ومكثفًا وقويًا وبرقًا وبَرَدًا.

من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في الأنهار، وستحدث فيضانات قصيرة المدى وسيول من بعض الأنهار الجبلية.