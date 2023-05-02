باكو، 2 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة طول اليوم في الغالب مع احتمال الأمطار الغزيرة وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-13 درجة مئوية ليلا وبين 13-17 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال الأمطار الغزيرة على المناطق المختلفة مع الرعد وتساقط البرد والثلج على الأماكن الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-12 درجات مئوية ليلا وبين 13-18 درجات مئوية نهارا وبين 0-3 درجات مئوية ليلا وبين 3-6 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.