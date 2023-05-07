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    قرية آغتابا لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 7 مايو (أذرتاج)

    تقع قرية اغتابا لمحافظة جبرائل في المنطقة السهلية. اشتغل سكانها أساسا بتربية المواشي والزراعة وزراعة العنب.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 20 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا فوتوغرافية من القرية.

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