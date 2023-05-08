  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 8 مايو (أذرتاج)

    تقع قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي في الضفة اليسرى لنهر قاراسو في المنطقة السهلية. كان يشتغل معظم سكانها بتربية الماشية.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في 20 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم اذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٧]
    محطة هادورت لتوزيع الطاقة الكهربائية تلعب دورا منسقا في توفير فضولي وجبرئيل وشوشا بالطاقة
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية آغتابا لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٨]
    حفل افتتاح بطولة كأس الرئيس 2023 لسباق القوارب في صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية فتحعليلار لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)
    قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)