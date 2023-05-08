برعاية الوكالة الأذربيجانية للسياحة.. إيكوموس ينظم تدريبا دوليا باكو

باكو، 8 مايو (أذرتاج)

انطلق اليوم في باكو برنامج تدريب دولي تحت عنوان "تعزيز مهارات المتخصصين المهنيين في مجال التراث العالمي"، برعاية الوكالة الأذربيجانية للسياحة والمجلس العالمي للمعالم والمواقع (إيكوموس) لدى اليونسكو واللجنة الأذربيجانية الوطنية لدى إيكوموس.

أفادت أذرتاج أن السيدة آزاده حسينوفا نائبة رئيس الوكالة الأذربيجانية للسياحة قالت في كلمتها ان صون وإدارة التراث العالمي يتطلب مهارات خاصة من المتخصصين. وتعزيز المعارف والمهارات في هذا المجال يكسب أهمية كبيرة من حيث صون التراث الثقافي العالمي.

تحدثت آزاده حسينوفا عن قصر ملوك شاكي الذي ادرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو وادارته من قبل الوكالة الحكومية للسياحة.

كما تناول شاهين سيدزاده رئيس مجلس إدارة "محمية إيتشري شهر" (المدينة القديمة) التاريخية المعمارية" أهمية تنظيم مثل هذه التدريبات في أذربيجان من حيث زيادة معارف الخبراء والمتخصصين في مجال ترميم وصون المباني التراثية الثقافية.

ثم قدم خطاب مصور لرئيسة إيكوموس السيدة تيريزا باتريسيون الى مشاركي التدريب.

قيل ان الخبراء والمتخصصين في التراث الثقافي من 17 بلدا جاءوا الى باكو لأول مرة، وبدعوة منظمة ايكوموس. كما يشارك في التدريب متخصصون من إسرائيل وفرنسا وبولندا وجورجيا وتركيا وبلغاريا وسلوفانيا وروسيا ورومانيا ومولدوفا وباكستان وكازاخستان واوزبكستان ومصر وعمان وغيرها من البلدان.

سيستمر الحدث الى 12 مايو ويجري المشاركون تبادل الآراء والخبرات حول القواعد والإجراءات لمعاهدة التراث العالمي ومعايير اليونسكو لاختيار الأراضي التراثية العالمية والتأثيرات السلبية والتداعيات على إدارة تلك الأراضي.

من المقرر ان ينظم جزء الحدث في محيط المدينة القديمة (ايتشري شهر) وبرج العذراء ومجمع قصر ملوك شروان.