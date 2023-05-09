اليونسكو تناقش موضوع "قرية خيناليق وطريق الرحيل" لإدراجه في قائمة التراث الثقافي

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

ستنظر اليونسكو مسألة إدراج "قرية خيناليق وطريق الرحيل" في قائمة التراث الثقافي في سبتمبر هذا العام.

أفادت أذرتاج نقلا عن نائبة رئيس وكالة الدولة للسياحة آزاده حسينوفا قولها ان وثيقة ترشيح الطبقة الثقافية لخيناليق وطريق الرحيل قدمت الى لجنة التراث العالمي لليونسكو لإدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو ومطروحة للتقييم في سبتمبر هذا العام.

يجب الذكر ان محمية خيناليق التاريخية المعمارية والاثنوجرافية أنشئت بمرسوم رئاسي صادر في 19 ديسمبر عام 2007.