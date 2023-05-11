قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

تقع قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي على السفح الجبلي. كان يشتغل معظم سكانها بتربية الماشية.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في 14 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.