  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    تقع قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي على السفح الجبلي. كان يشتغل معظم سكانها بتربية الماشية.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في 14 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:١٣]
    رحالة من السويد يزورون قره باغ وزنكزور الشرقية (صور)
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية عالي كيخالي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٧]
    محطة هادورت لتوزيع الطاقة الكهربائية تلعب دورا منسقا في توفير فضولي وجبرئيل وشوشا بالطاقة
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية آشاغي ويساللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)
    قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)