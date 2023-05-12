قرية بالاسلطانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

تقع قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي في الضفة اليسرى لنهر هاكاري على سفح جبال قره باغ.

احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 7 نوفمبر إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.