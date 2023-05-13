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    أقاليم


    قرية أفنديلار لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:١٠]

    باكو، 13 مايو (أذرتاج)

    تقع قرية أفنديلار لمحافظة جبرائل على السفح الجبلي. اشتغل سكانها أساسا بتربية الماشية.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 9 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا فوتوغرافية من القرية.

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