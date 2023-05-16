المجلس الوطني يعقد جلسة خاصة مكرسة للذكرى المئوية للزعيم العام حيدر علييف

باكو، 16 مايو، أذرتاج يعقد المجلس الوطني الأذربيجاني جلسة خاصة مكرسة للذكرى السنوية الـ 100 للزعيم القومي حيدر علييف في 16 مايو اليوم. أفادت وكالة أذرتاج أن الجلسة الخاصة يشارك فيها ممثلون عن البرلمانات من 26 بلدا و4 منظمات برلمانية دولية.

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