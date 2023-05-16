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    حيدر علييف - 100


    المجلس الوطني يعقد جلسة خاصة مكرسة للذكرى المئوية للزعيم العام حيدر علييف

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٩]

    باكو، 16 مايو، أذرتاج

    يعقد المجلس الوطني الأذربيجاني جلسة خاصة مكرسة للذكرى السنوية الـ 100 للزعيم القومي حيدر علييف في 16 مايو اليوم.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الجلسة الخاصة يشارك فيها ممثلون عن البرلمانات من 26 بلدا و4 منظمات برلمانية دولية.

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    المجلس الوطني يعقد جلسة خاصة مكرسة للذكرى المئوية للزعيم العام حيدر علييف المجلس الوطني يعقد جلسة خاصة مكرسة للذكرى المئوية للزعيم العام حيدر علييف