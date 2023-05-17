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    أقاليم


    قرية يوخاري عبدرحمانلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 17 مايو (أذرتاج)

    تقع قرية يوخاري عبدرحمانلي لمحافظة فضولي على المنطقة السهلية. كان يشتغل معظم سكانها بتربية الماشية والزراعة.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في 20 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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