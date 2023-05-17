باكو.. انطلاق اعمال النسخة السادسة عشرة لمعرض أذربيجان الزراعي الدولي

باكو، 17 مايو، (أذرتاج)

انطلقت اليوم في باكو فعاليات النسخة السادسة عشرة لمعرض أذربيجان الزراعي الدولي "Caspian Agro" والنسخة الثامنة والعشرين لمعرض أذربيجان الدولي لصناعة الأغذية "InterFood Azerbaijan" في مركز باكو للمعارض.

أفادت وكالة اذرتاج ان معرض "كاسبيان اغرو" يجمع المشاركين الرئيسيين في الصناعة الزراعية والخبراء المحليين والأجانب والمستوردين والمصدرين والموزعين وممثلي تجارة الجملة والتجزئة وآلاف الزوار المحترفين، بما في ذلك المزارعين.

وألقيت كلمات في حفل الافتتاح من قبل وزير الزراعة مجنون محمدوف ورئيس وكالة الامن الغذائي قوشقار تهمزلي ورئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أورخان محمدوف والقائمة بأعمال وزير الزراعة لنخجوان خيالة داداشوفا والمدير العام لشركة "Caspian Event Organisers" فريد محمدوف حيث تحدثوا عن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام.

ويضم المعرض شركات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك وبولندا والنمسا وإسبانيا ولاتفيا وإستونيا وجورجيا وكازاخستان وروسيا وتركيا وإسرائيل والهند إلى جانب أذربيجان. 71 في المائة من المشاركات في كلا المعرضين هي شركات أجنبية.

تعرض في المعرض تقنيات مبتكرة مطبقة في الزراعة والآلات الزراعية وأنظمة الري الحديثة والزراعة الإلكترونية وأقسام الدفيئة وأقسام ذكية مثل الطائرات بدون طيار وخدمات تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ومصادر الطاقة البديلة. قدم عرض مخصص للذكرى المئوية لحيدر علييف وآخر إنجازات المعاهد العلمية والبحثية ومنتجات الفائزين في عدد من مسابقات الشركات الناشئة التي ينظمها ويبدأها مركز الابتكار الزراعي والمعدات والمنتجات المتعلقة بمصادر الطاقة الخضراء في الجناح الذي ستمثل فيه وزارة الزراعة الأذربيجانية خلال المعرض.

في إطار معرض "كاسبيان اغرو"، ستعقد حلقات نقاش تغطي مختلف مجالات الزراعة تحت اسم "منتدى الابتكارات الزراعية" بالشراكة مع مركز الابتكار الزراعي التابع لوزارة الزراعة.