غرس 1923 شجرة رمزيا في حملة التشجير المنظمة من قبل سوكار ضمن "عام حيدر علييف"

باكو، 19 مايو، أذرتاج

نظمت حملة التشجير من قبل شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار تكريسا للذكرى السنوية الـ100 للزعيم القومي حيدر علييف.

وشارك في الحملة المنظمة في أراضي المكتب العام للشركة رئيس سوكار روشن نجف والنائب الأول لرئيس الشركة الأكاديمي خوشبخت يوسف زاده وأعضاء فريق "متطوعي سوكار" وغرسوا 3 أشجار.

كما غرست 1923 شجرة عموما رمزيا خلال حملات غرس الأشجار المنظمة في نفس اليوم لدى أكثر من 20 مؤسسة ومنظمة تابعة للشركة بمشاركة النواب الأوائل لرئيس سوكار ومستشاريه.