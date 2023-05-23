يشارك وفد من "أذربيجان للسياحة" في معرض الرياض الدولي للسفر

باكو، 23 مايو (أذرتاج)

يشارك وفد من مكتب أذربيجان للسياحة في معرض الرياض الدولي للسفر، الذي انطلق في نسخته الثالثة عشرة في 22 مايو وسيستمر لمدة 3 أيام متتالية.

ويضم وفد القطاع الاذربيجاني للسياحة 13 ممثلا من الصناعة السياحية المحلية فضلا عن مركز شاهداغ السياحي والخطوط الجوية الأذربيجانية.

ويسلط جناح أذربيجان للسياحة الضوء على التطور الهائل الذي شهدته مرافق البنية التحتية للوجهة السياحية وأحدث التطورات في قطاع الضيافة في البلد. يتلقى زوار الجناح معلومات مفصلة عن اصالة التراث الثقافي والحداثة والنمو التي تشكل مزيجا فريدا في أذربيجان، فضلا عن المعالم التاريخية المدرجة في قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو وتاريخ أذربيجان ونكهات من المطبخ الاذربيجاني ومسارات السياحة البيئية والسياحة الصحية والصيفية والشتوية.

كما تعقد على هامش المعرض لقاءات ثنائية مع الشركات السياحية من البلدان المختلفة وتستعرض فرص التعاون.

يجب الذكر ان عدد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية الى أذربيجان شهد في شهر ابريل لهذا العام زيادة بقدر 3 مرات مقارنة بالفترة ذاته للعام الماضي. تشغل المملكة العربية السعودية مكانها في الخماسية الأولى من حيث عدد الرحلات الجوية الى أذربيجان في ابريل لعام 2023. واستحوذ الضيوف القادمون من السعودية على صدارة الترتيب بين الزوار من بلدان الخليج عام 2022. حيث بلغ إجمالي عدد زوار أذربيجان من البلدان الخليجية 185288 زائر في العام الماضي ويشكل المواطنون السعوديون 52 في المائة من بين الزوار القادمين الى أذربيجان من الخليج.

يجب الذكر ان شركة "فلاي ناس" السعودية للطيران تسير رحلات مباشرة بين باكو والرياض.

كانت قد وقعت مكتب أذربيجان للسياحة وشركة فلاي ناس على مذكرة تفاهم تنص على توسيع التعاون في مجال السياحة وترويج الأنشطة المحتملة لتطوير السياحة وكذلك إعداد وتنفيذ مشاريع مشتركة تروج التدفق السياحي.

يعد معرض الرياض الدولي للسفر أضخم حدث في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية المتحدة، ويحضره حوالي 30 ألف شخصًا مع مشاركة أكثر من 300 عارض من أكثر من 55 دولة.