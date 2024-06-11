اول ورشة عمل "الآفاق الزرقاء لبحر الخزر" في إطار تحضيرات كوب29

باكو، 10 يونيو (أذرتاج)

انطلقت اليوم فعاليات اول ورشة عمل في عنوان "الآفاق الزرقاء لبحر الخزر"، برعاية مؤسسة ميناء باكو البحري الدولي وجامعة آدا ورابطة "ايديا" الاجتماعية، بحضور حوالي 100 ضيف من بينهم اكثر من 30 عالما وباحثا شهيرا من 15 جامعة رئيسية كم 12 بلدا، فضلا عن كبار المسئولين في الحكومة ورؤساء السلك الدبلوماسية ورؤساء القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات الاهلية.

أفادت أذرتاج ان هذا الحدث الذي ينظم بدعم من سفارة أذربيجان في سويسرا يجمع تحت سقفه الأطراف المعنية عالميا بحل القضايا البيئية في منطقة بحر الخزر.

وتؤكد اول ورشة العمل، التي بدأت في جامعة ادا وستستمر حتى 11 يونيو، أهمية مؤتمر الأطراف كوب29 الذي سينعقد في أذربيجان في نوفمبر الجاري وتماشيه مع الأهداف البيئية الدولية. تركز ورشة العمل أساسا على زيادة استدامة بحر الخزر – الحوض المائي الذي، لا يزال في حاجة الى دراسة عميقة حاليا، وتؤكد مبادئ التنمية المستدامة ومراقبة البيئة وتكون بمثابة منصة مهمة للتعاون الجهوي بين العلماء والساسة والصناعيين.

تحدث المدير العام لمؤسسة "ميناء باكو البحري الدولي" طالع زيادوف، في كلمة افتتاحية ألقاها في ورشة العمل، عن أهمية الحدث والموضوعات الجاري مناقشتها فيه.

ثم تناول مختار بابايف وزير البيئة والموارد الطبيعية ورئيس كوب29 في كلمته مواضيع استدامة البيئة في أذربيجان والتكيف مع البيئة والتواصل العالمي.

ثم ألقى السيدة نيجار اربادرائي نائبة البرلمان الأذربيجاني رائدة المناخ رفيعة المستوى ونائب وزير الطاقة المدير التنفيذي العام لكوب29 إلنور سلطانوف كلمتين في الحدث.

واستمرارا لورشة العمل هذه، يخطط تنظيم الجولة الثانية منها في سويسرا في سبتمبر الجاري.