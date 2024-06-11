ليبيا تسعى الى زيادة إنتاجها اليومي من النفط

باكو، 10 يونيو، (اذرتاج)

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية لزيادة إنتاج النفط.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الحكومة الليبية ان هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء خلال لقاء مع رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية الليبية فرحات بن قدارة. وأعطى الدبيبة تعليماته بدعم القطاع النفطي الخاص لزيادة إنتاج النفط وتحسين كفاءة العمال الليبيين.

وأكد فرحات بن قدارة خلال الاجتماع على ان المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية تستهدف زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا بنهاية العام المقبل.

بحسب آخر المعلومات، يبلغ إنتاج الشركة اليومي من النفط مليونا و250 ألف و775 برميل.

ويذكر أن تصدير النفط والغاز يشكل مصدر الدخل الرئيسي لليبيا. ومع ذلك، واجه القطاع انتكاسات في السنوات الأخيرة بسبب الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي.