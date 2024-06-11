لقاء مع وزيرة البيئة والسياحة الألبانية يشهد بحث مسائل تحضيرات لكوب29

باكو، 10 يونيو (أذرتاج)

استقبل وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف وزيرةَ البيئة والسياحة الألبانية ميريلا كومبارو التي تزور أذربيجان في زيارة رسمية حاليا.

أفادت أذرتاج نفلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان الطرفين ناقشا في اللقاء سبل التعاون المقبل في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ. في الوقت ذاته، اجري تبادل وجهات النظر حول تحضيرات لمؤتمر الأطراف كوب29 الذي ستستضيفه أذربيجان في هذا العام.