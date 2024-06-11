الإيسيسكو تؤكد التزامها بالمساهمة في القضاء على عمل الأطفال وتحقيق رفاهيتهم

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

يحتفي العالم في الثاني عشر من يونيو كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، لتسليط الضوء على واحدة من أكثر الظواهر الاجتماعية إضرارا بالأطفال حول العالم، والتي تفاقمت مع استفحال الصراعات والأزمات، ويعتبر هذا اليوم فرصة لتأكيد ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لإنهاء عمل الأطفال، انسجاما مع شعار هذا العام: "لنعمل على الوفاء بالتزاماتنا: إنهاء عمالة الأطفال".

وتغتنم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) هذه المناسبة لتأكيد التزامها بالمساهمة في القضاء على عمل الأطفال، وتعزيز رفاهيتهم في جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة صحية وآمنة وشاملة لجميع الأطفال والمراهقين والشباب، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع العملية.

وفي هذا الإطار أطلقت الإيسيسكو مبادرة حماية وتأهيل وقيادة الأطفال والمراهقين والنساء، التي تشمل عدة برامج، في مقدمتها جائزة الإيسيسكو لحماية الأطفال، وبناء القدرات في مجال الصحة النفسية والعقلية، وتنظيم مهرجان أطفال من أجل السلام، وتنفيذ برامج تعليمية وتواصلية للمساهمة في الحد من ظاهرة عمل الأطفال، ومبادرة تأهيل أطفال الشوارع من خلال كرة القدم.

وتؤكد الإيسيسكو على أهمية التعليم وتوفير الدعم للأسر، من أجل المساهمة في مكافحة عمل الأطفال، وتلتزم المنظمة بحماية الأطفال من الاستغلال وتوفير بيئات آمنة يمكنهم فيها التعلم واللعب والنمو. وتدعو الإيسيسكو الحكومات واللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وأصحاب المصلحة إلى توحيد الجهود لإنهاء عمل الأطفال، والعمل على توفير مناخ يمكن لكل طفل فيه أن يحقق أحلامه في بيئات ترعى نموه.