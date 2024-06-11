ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2 في المائة في نخجوان

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية في بيان إن حجم الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية الذاتية الحكم كانت 535 مليون و488 ألف و900 منات خلال فترة الأشهر ما بين يناير – مايو من العام الحالي.

وجاء في معطيات هيئة الإحصاء أن هذا الرقم أكثر بنسبة 2ر2 في المائة من مؤشرات الفترة عينها من عام 2023م.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة بنسبة 6ر1 في المائة لتبلغ حصة كل شخص فيه إلى 8ر1141 منات.