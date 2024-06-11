نائب الوزير الإماراتي: تصبح فعاليات كوب 29 في أذربيجان أحسن الحدث العالمي

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

قال عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي في دولة الإمارات في حديث لصحفيين إن مسؤولين كبار في القطاع الحكومي بكل من أذربيجان والإمارات العربية المتحدة يخططون مستقبل العلاقات الحكومية في باكو خلال اليومين حيث يناقشون أحسن مشاريع من شأنها أن تضمن الاستدامة والرفاهية والحياة ذات الجودة العالية في كلا البلدين.

وأضاف عبد الله ناصر لوتاه أن التعاون بين البلدين يشمل جميع القطاعات موضحا أننا وقعنا على مذكرة تفاهم مع أذربيجان في مجالات ملموسة في الاتجاهات الرئيسية من فعاليات الهياكل الحكومية مثل تحسين الأداء الحكومي والتميز الحكومي وبناء القدرات والتنافسية والإحصاء والمسرعات الحكومية ومن الواجب في الوقت الحاضر تحديد مجالات هي الأولوية بالنسبة لكل من أذربيجان والإمارات من اجل أن نعلم ما هو مفيد بالنسبة كلا الشعبين وتنظم زيارات متبادلة كل شهر بين البلدين ونعمل معا من اجل إنجاز فعاليات كوب 29 التي تستضيفها باكو عام 2024 وتصبح فعاليات كوب 29 احسن الحدث العالمي.