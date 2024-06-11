رئيس برلمان جورجيا: بعض المنظمات غير الحكومية الممولة من الغرب تهدد نواب البرلمان وما تلك سوى حملة الإرهاب السياسية باسم أوروبا

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

قال رئيس برلمان جورجيا شالفا بابؤاشفيلي في حسابه الرسمي على شبكات التواصل الاجتماعي إن أعضاء بعض من المنظمات غير الحكومية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي هددوا أعضاء برلمان جورجيا وعرضوهم للإهانة والخطر وهاجموا النواب خلال بضعة أيام أخيرة ولا يعني ذلك سوى أن المانحين يثيرون في جورجيا خطر الإرهاب.

واكد بابؤاشفيلي على أن المنظمات المانحة تدعي بأنها لا ترى التطرف السياسي للمنظمات التي تمولها هي كي تجعل الإرهاب في جورجيا من الحالة البسيطة.

وزاد أن هذا المسرح الذي كأنه منظم من قبل "مواطنين غاضبين" أمام الصحافة والإعلام هو مغرض ومستهدف في الأصل وليس ذلك إلا حملة الإرهاب السياسية التي تنفذ باسم أوروبا.