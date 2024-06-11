رئيسا روسيا وتركيا يجتمعان في أستانا

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

سيجتمع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في مدينة أستانا خلال أوائل يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها فلاديمير بوتين في لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الكرملين.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو ترحب باهتمام أنقرة بعمل البريكس وتدعم رغبتها في التواجد مع دول الاتحاد بكل الطرق.

كما شكر بوتين تركيا على استعدادها للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن روسيا تقدر بشدة مساهمة تركيا في التسوية السورية وترى أنه من الضروري مواصلة هذا العمل في صيغة أستانا.