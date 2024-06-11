تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى مدينة شوشا الجارية إعادة بنائها وترميمها بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج أن العائلات التي أعيدت اليوم إلى مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني تسلمت مفاتيح بيوتها الجديدة.

وحضر حفل تقديم المفاتيح مسؤولون عن إدارة الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بمحافظة شوشا ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين.

يذكر انه تم توديع قافلة تالية من النازحين السابقين من المجمع السكني الواقع في الأراضي المختلفة للجمهورية وتضم القافلة هذه المرة 21 عائلة مكونة من 85 شخصا.

وستسكن العائلات العائدة في منازل بمدينة شوشا بنيت من جديد أو تم ترميمها وإصلاحها على أساس توجيه رئيس الدولة.

وبذلك بلغ عدد العائلات العائدة إلى مدينة شوشا 126 عائلة تتضمن 491 مواطن.