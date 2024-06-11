اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وتركيا

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان في إطار اجتماع رؤساء إدارات السياسة الخارجية لدول البريكس امس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الروسية أن الطرفين ناقشا الوضع في جنوب القوقاز والشرق الأوسط وبعض المنابر الدولية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول قضايا الحوار السياسي الثنائي والتعاون الاقتصادي والتجاري.