مصرع أكثر من 39 شخصا جراء حريق بمبنيين سكنيين جنوب الكويت

باكو، 12 يونيو (أذرتاج)

لقى أكثر من 39 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات، الأربعاء، إثر اندلاع حريق في مبنيين سكنيين بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، جنوب الكويت.

جاء ذلك وفق تصريحات مصورة للواء عيد راشد العويهان، مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، نقلتها وزارة الإعلام الكويتية.

وقال العويهان إن "39 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر حريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف"، معلنا تمكن قوات الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 11 شخصا كحصيلة أولية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تلقت بلاغا بنشوب حريق في منطقة المنقف عند الساعة السادسة صباحا، هرعت على إثره فرق الإنقاذ إلى المنطقة، حيث يجري انتشال الجثث والتعرف علي هوياتها والبحث عن ناجين.

وأوضح أن فرق الإنقاذ عثرت على "35 حالة وفاة في أحد المباني السكنية، كما نقلت 15 مصابا إلى أحد المستشفيات، توفى منهم 4 بعد وصولهم إلى المستشفى".

وفي السياق، أشار العويهان إلى أن غالبية الوفيات نتجت عن "الاختناق"، مبينا أنه لا يزال التحقيق جار في أسباب الحادث.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام كويتية عن أن المبنيين السكنيين المتضررين كانا مخصصين لإقامة عدد من العمال الأجانب.

مصدر: الاناضول