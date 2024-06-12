زلزال بقوة 5.8 يضرب فلبين

باكو، 13 يونيو، (اذرتاج)

هز زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر سواحل فلبين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان مركز الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا.

وأضافت ان الزلزال كان على بعد 179 كيلومتر جنوب - شرق من مدينة سارانقاني.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. وتم الإعلان عن تهديد تسونامي.