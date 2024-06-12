وزير البيئة يلتقي مع سفير التشيك

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف مع سفير التشيك لدى البلد ميلان سيدلاتشيك.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات حماية البيئة، كذلك نوقشت تحضيرات كوب29 التي تستضيفها أذربيجان في هذا العام.