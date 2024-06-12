باكو، 13 يونيو، أذرتاج

قال مقر حصاد الحبوب لدى وزارة الزراعة في تقرير اسبوعي إن حصاد 8ر14 في المائة من حقول الحبوب على نطاق البلد استكمل.

وجاء في البيان أن المزارعين حصدوا من 149240 هيكتار من الحقول 417761 طن من الشعير و18305 طن من القمح. واستكمل حصاد 1ر33 في المائة من حقول الشعير و1 في المائة من حقول القمح. وكانت الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار من حقول الشعير 2910 كغ ومن حقول القمح 3340 كغ.