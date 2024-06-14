الناطق باسم بوتين: روسيا يواصل العمل مع أرمينيا لتوضيح موقفها من معاهدة الأمن الجماعي

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

قال الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دميتري بيسكوف في حديث مع صحفيين إن روسيا يواصل العمل مع أرمينيا لتوضيح موقفها من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأوضح بيسكوف أننا نأمل في التمسك بعلاقات الشراكة والتحالفية على كل حال.

وأضاف أن كل بلد يحدد أولوياته وأولويات روسيا معلومة مفهومة للغاية وندافع عنها دفاعا متتاليا كما تشاركنا البلدان الأعضاء لدى معاهدة الأمن الجماعي في تلك الأولويات الخاصة بمجال الأمن والأمن الجماعي معبرا عن ثقته في أن أرمينيا هي الأخرى مهتمة بذلك على الأرجح.