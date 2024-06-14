معاهدة الأمن الجماعي: أرمينيا ما انفكت عضوا كامل الحقوق

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

جاء في بيان الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن المنظمة تعد أرمينيا عضوا كامل الحقوق.

ولفت البيان إلى بيان وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الذي قال فيه إن باشينيان لم يقل انسحاب البلد من المنظمة بل أفاد اتخاذ البلد قرارا بوقف الانسحاب مشيرا الى أن أرمينيا ما انفكت عضوا كامل الحقوق لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الرغم من انخفاض مشاركة أرمينيا انخفاضا ملحوظا في فعاليات المنظمة.