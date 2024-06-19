عقد الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في "الطريق الواصل الى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" في باكو

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

تستضيف العاصمة باكو في 19 يونيو اليوم الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في موضوع "الطريق الواصل الى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" وذلك ضمن التحضيرات لفعاليات كوب 29 التي يستضيفها البلد هذا العام.

ويحضر فعاليات الاجتماع المنظم من قبل مركز نظامي كنجوي الدولي حوالي 100 ضيف.

وانطلقت فعاليات الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس المشارك لمركز نظامي كنجوي الدولي اسماعيل سراج الدين بصفته مشرفا على الاجتماع.

ثم قرأ مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالادارة الرئاسية حكمت حاجييف نداء وجهه الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى مشاركي الاجتماع.

يذكر ان الاجتماع ينظم في 8 حلقات نقاش في مواضيع مختلفة ومن ضمنها "استعراض صفة التحدي" و"التوازن والخفض والتكييف والاستدامة" و"تغير المناخ وعلاقاته مع الماء والتنوع البيولوجي وأمن الغذاء" و"دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" و"الوضع الخاص لقطاعي الغذاء والزراعة" و"تمويل جوابنا عن تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة" وتنظم حلقة نقاش في محافظة زنكيلان الى ان يختتم الاجتماع فعالياته في 21 يونيو.