الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تبذل قصارى جهدها لتحقيق نتائج إيجابية لمستقبل كوكبنا

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في نداء وجهه الى مشاركي الاجتماع الـ29 رفيع المستوى الذي تستضيفه العاصمة باكو في 19 يونيو اليوم في موضوع "الطريق الواصل الى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" وذلك ضمن التحضيرات لفعاليات كوب 29 التي يستضيفها البلد هذا العام أن مكافحة تغير المناخ ما انفك في صفوف القضايا الاولوية والكثر وجوبا المدرجة في الأجندة العالمية والأزمة المناخية وعواقبها التي تعد مشكلة مشتركة للعالم تعرقل تنمية البلدان المستدامة ورفاهية الشعوب من جهة وتؤثر تأثيرا كبيرا على حياة الناس اليومية ونمط معيشتهم.

واكد الرئيس علييف على أن أذربيجان تستعد باذلة قصارى جهدها لفعاليات كوب 29 ولا تدخل من جهد إلا وتبذله من اجل تحقيق نتائج إيجابية من اجل تعزيز التضامن ومستقبل كوكبنا لقاءَ العالم الاخضر والعادل والشامل والمستدام.